Bagnaia, durissimo colpo in vista di Le Mans: pessime notizie

Continuano ad arrivare notizie non positive per Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati che sta soffrendo un inizio di stagione altalenante.

Gli appassionati italiani di MotoGP si aspettano un cambio di rotta da Pecco Bagnaia in questa stagione motociclistica. Finora troppo altalenante e piena di ostacoli l’annata del pilota nativo di Torino, partito con i favori dei pronostici ma ora costretto ad inseguire i due fratelli Marquez che stanno dominando la classifica.

Le difficoltà riscontrate da Bagnaia sono di duplice ragione; la prima riguarda lo scarso feeling con la nuova moto, la Desmosedici GP25 messa a disposizione dalla scuderia di Borgo Panigale per i piloti del team Ducati Lenovo. Pecco ha fatto sapere più volte di non aver ancora trovato il modo di gestire il veicolo e di trovare difficoltà con l’anteriore in fase di accelerazione.

L’altro problema è il dualismo con Marc Marquez, promosso nel team principale dopo l’ottima stagione nel Team Gresini. Lo spagnolo, al contrario di Bagnaia, sta facendo molto bene ed è tornato ai suoi livelli. Non bastassero questi problemi, l’azzurro deve vedersela anche con un calendario gare che pare non agevolarlo affatto.

Bagnaia vuole uscire dalla crisi. Ma la pista di Le Mans non gli porta fortuna

Il weekend prossimo andrà in scena il Gran Premio di Francia di motociclismo, che si disputerà sul circuito di Le Mans. La speranza e la volontà di Pecco Bagnaia è quella di ritornare a trionfare, così da accorciare le distanze dai suoi rivali e riprendersi lo scettro di miglior centauro in circolazione.

Ma Le Mans non è mai stata una pista fortunata per il ducatista. Infatti in carriera non ha mai vinto su questo storico circuito francese. In passato, precisamente nel 2015, Bagnaia ottenne proprio a Le Mans il primo podio della sua carriera nel Motomondiale, quando correva in Mahindra.

Da quando è divenuto un pilota della classe regina MotoGP, Bagnaia ha sempre ottenuto delusioni nel GP di Francia. Prima un ritiro nel 2019 poi un 13° posto nella gara bagnata dalla pioggia del 2020. Soltanto quarto un anno dopo grazie ad una grande rimonta, che però non bastò per il podio. Nell’ultimo triennio invece si segnalano due deludenti ritiri (con tanto di incidente) ed un discreto terzo posto nel 2024.

Un circuito quasi maledetto per il pilota Ducati, che non sembra saper gestire al meglio il circuito di Le Mans, uno dei pochi presenti nel calendario ufficiale dove Bagnaia non ha mai vinto in carriera, anche quando correva nelle classi inferiori. Il weekend forse sbagliato nel quale tentare la rimonta sui suoi rivali diretti.