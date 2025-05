Addio alla carta igienica, rivoluzione imminente: presto ci puliremo proprio così

La rivoluzione in bagno è dietro l’angolo: fra qualche tempo non ci puliremo più con la carta igienica ma con una nuova soluzione, molto più all’avanguardia.

Il bagno è una delle stanze di casa più private e dove passiamo molto tempo ogni giorno. Qui, oltre a lavarci e prepararci per andare a lavoro, a scuola o a qualche appuntamento, facciamo i nostri bisogni. Per questo uno dei prodotti sempre presenti qui è la carta igienica.

In commercio si trova in diversi formati, più o meno morbida, con più o meno strati, persino profumata o colorata. Eppure fra qualche tempo non la useremo più per pulirci perché la rivoluzione è imminente. Ecco cosa la sostituirà.

Con cosa verrà sostituita la carta igienica

La carta igienica è uno strumento di uso quotidiano per pulirci dopo i bisogni in bagno però fra qualche tempo sarà soppiantata da qualcos’altro, vale a dire da una soluzione più ecologica e rivoluzionaria.

Effettivamente la carta igienica ha un grande impatto ambientale perché per produrla è necessario abbattere tantissimi alberi ma anche un enorme dispendio di acqua e di energia. Inoltre è difficile smaltirla e, per questo, grandi quantità di carta finiscono negli impianti di depurazione, causando problemi tecnici ed economici. Per questo negli ultimi anni, è sempre più sentita l’esigenza di un’alternativa più ecologica e sostenibile.

Una soluzione innovativa, alternativa alla carta igienica, è ad esempio quella introdotta in Giappone e in altre nazioni asiatiche, vale a dire il bidet elettronico o water con getto d’acqua integrato. Questo permette di pulirsi dopo i bisogni con getti di acqua regolabili, eliminando l’utilizzo della carta igienica. Utilizzandolo si potrà evitare l’abbattimento di tanti alberi ma anche risparmiare acqua.

I bidet elettronici sono rivoluzionari perché consentono un’igiene superiore, riducendo il rischio di irritazioni e infezioni grazie ad una pulizia più delicata. Alcuni modelli, poi, presentano sedili riscaldati, asciugatura con aria calda e pannelli di controllo intuitivi. Nel tempo molte aziende stanno pensando di rendere questa tecnologia accessibile a tutti in modo che tutti possano sostituire la carta igienica con questa soluzione più ecologica.

Così, fra qualche tempo è possibile che non vedremo più la carta igienica in bagno ma soluzioni più smart e sostenibili, che impattino meno sul nostro Pianeta, già molto provato, e che non necessitano di grandi dispendi di acqua, energia ed alberi abbattuti per essere prodotte.