Addio a Il Paradiso delle Signore, colpo tremendo per i fan della serie

A pochi giorni dalla fine della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, arriva un addio che rende molto tristi i fan.

Il 5 maggio è andata in onda su Rai Uno l’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Come è noto, da settembre riprenderà l’appuntamento pomeridiano con la soap opera con gli episodi della 10esima stagione che gli attori stanno già girando.

I telespettatori non vedono l’ora di assistere alle avventure delle Veneri e degli altri personaggi della fiction ambientata a Milano ma c’è una brutta notizia per loro: un addio inaspettato che lascia tutti senza parole.

Chi dirà addio al Paradiso delle Signore

Il cast de Il Paradiso delle Signore, dopo il trionfo della nona stagione e il gran finale del 5 maggio, sta girando le puntate della 10esima stagione ma c’è una brutta notizia per tutti i fan appassionati della soap opera.

Infatti ci sarà un addio: secondo delle indiscrezioni, alcuni attori infatti diranno addio alla fiction mentre altri sono confermati. Una di queste è l’attrice Elvira Camarrone, che interpreta Clara Boscolo, una delle ex Venerdi del grande magazzino. Nei mesi scorsi è stata la stessa Camarrone a confermare che non tornerà sul set de Il Paradiso delle Signore.

Aveva dichiarato: “Tre anni fa, quando ho iniziato a vestire i panni di Clara, non avrei mai immaginato quanto questo personaggio, inizialmente così distante da me, sarebbe diventato una parte così importante del mio cammino. Siete diventati una famiglia per me, e anche se i riflettori si spengono, so che queste relazioni continueranno a essere una parte fondamentale della mia vita. Non dimenticherò mai questi anni e, soprattutto, le persone che li hanno resi così speciali.”

Il pubblico che segue sempre la soap opera, sa infatti che Clara ha abbandonato il suo ruolo di commessa del Paradiso delle Signore per dedicarsi alla sua grande passione per il ciclismo. Dunque, anche se il suo addio sarà molto sentito, i telespettatori sanno che la storia del personaggio di Clara ha un lieto fine perché la ragazza ha seguito il suo sogno e sta facendo carriera nello sport.

Confermati invece i personaggi storici della soap, come Pietro Masotti, che interpreta Marcello Barbieri, e ovviamente la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo interpretata da Vanessa Gravina. Tornerà anche Gabriele Anagni che interpreta il magazziniere Alfredo Perico, ma anche Arianna Amadei nel ruolo di Odile e Danilo D’Agostino, attore che interpreta Matteo Portelli.

Insomma, nonostante l’addio del personaggio di Clara, tanti sono gli attori molto amati de Il Paradiso delle Signore che continueranno a recitare nella soap.