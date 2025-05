Acquista subito una casa da sogno di oltre 100 mq con 30 mila euro, è a un passo dalla capitale

30 mila euro è la somma che serve per comprare una casa da sogno di oltre 100 mq vicino alla capitale. Ecco come fare per realizzare questo sogno.

Sono tanti i ragazzi e le ragazze che sognano di avere una casa propria e di smettere di vivere con i genitori o in affitto. Ma con gli stipendi che si sono (più bassi di quelli di tutta Europa), la precarietà e il carovita, spesso questo desiderio è impossibile da realizzare.

Anche perché bisogna considerare che i prezzi delle case sono aumentati (secondo Idealista si parla di un +2,2%) e, soprattutto acquistare un’abitazione in una grande città diventa un passo che solo in pochi possono compiere. Ma forse c’è una possibilità molto ghiotta che in tanti possono prendere in considerazione: acquistare una casa da sogno di oltre 100 mq a soli 30 mila euro e a pochi passi dalla capitale. Ecco come fare.

Dove comprare una casa di oltre 100 mq a soli 30 mila euro

Comprare casa è sempre più difficile per tanti giovani che sognano l’indipendenza. Per ottenere un mutuo ci vogliono certezze ma i redditi in Italia non crescono e le banche sono sempre più scettiche a rilasciare dei prestiti con queste premesse. Per non parlare poi dei prezzi delle case, che sono alle stelle, non solo a Roma.

A Madrid, ad esempio, i costi delle case superano i 4.700 euro al metro quadro ma è possibile acquistare subito una casa da sogno di oltre 100 mq ad un passo dalla capitale ad un prezzo ragionevolissimo. Ad esempio a Guadalajara, sul versante occidentale della catena montuosa dell’Altomira e ad un’ora circa da Madrid, le case possono costare anche intorno ai 30 mila euro (1.203 euro al metro quadro).

È ciò che succede ad esempio ad Albalate de Zorita, cittadina molto economica della provincia di Guadalajara, dove è possibile acquistare case molto belle ma spendendo poco. La cittadina, che ha una popolazione di 1.146 abitanti, è distante un’ora e mezza da Madrid e ha prezzi delle case molto abbordabili. Non solo ma ci sono buoni prezzi anche in altre zone come a Uceda (1.138 euro/mq), a Trijueque (1.196 euro/mq), a Villanueva de la Torre (1.270 euro/mq) e a Torrejón del Rey (1.302 euro/mq).

Insomma, si possono fare buoni affari anche a due passi dalla capitale spagnola se si colgono queste interessanti opportunità.