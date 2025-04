WhatsApp, il trucco per chattare senza scambio di numeri di telefono: pazzesco!

Su WhatsApp è stata introdotta una nuova funzione: ora è possibile chattare con le persone senza scambio di numeri di telefono. Ecco come fare.

WhatsApp è l’app di messaggistica più usata al mondo per comunicare in tempo reale con amici e parenti, scambiandosi messaggi di testo, video, foto, documenti ma anche note audio e note video. Insomma, è un’applicazione molto versatile e comoda che si aggiorna costantemente.

Infatti periodicamente vengono aggiunte nuove funzionalità per venire incontro alle esigenze degli utenti: ad esempio è possibile personalizzare il proprio stato con foto e video oppure è stata introdotta l’intelligenza artificiale nelle chat. Non solo ma sembra che ora sia possibile chattare con gli utenti anche senza scambio di numeri di telefono. Ecco come fare.

Il trucco per chattare su WhatsApp senza scambio di numeri

Quando si incontra una nuova persona per cui si prova un certo interesse o si instaura una relazione, non solo amorosa ma anche di lavoro, non è raro volersi scambiare i numeri di telefono per poter poi comunicare su WhatsApp. Ebbene, da ora non è più necessario. Sì, perché è possibile chattare con le persone senza scambio di numeri di telefono e questa è una funzione molto comoda quando ad esempio si conosce una nuova persona e non si ha voglia o tempo di scambiarsi i numeri o magari si ha paura di sbagliare a dettarlo.

Esiste infatti un trucco che consente di chattare su WhatsApp senza doversi scambiare i numeri di telefono. È sufficiente usare il QR code personale di WhatsApp che si trova sull’app andando su Impostazioni > Profilo > QR code. Quindi mostrare questo codice alla persona con cui ci si vuole scambiare il contatto WhatsApp in modo da non doversi scambiare i numeri di telefono (magari commettendo qualche errore).

Con il QR code personale di WhatsApp si potrà aggiungere velocemente il contatto di qualcuno semplicemente aprendo la fotocamera integrata nell’app e inquadrando il codice. In questo modo si potrà subito iniziare a chattare sull’app di messaggistica istantanea senza aver salvato il numero di quell’utente. Con il QR code viene passato solo il contatto WhatsApp ma non altre informazioni sensibili dell’utente, quindi di fatto è un trucco molto sicuro e che protegge la privacy.