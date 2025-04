Un Posto al Sole non andrà in onda, brusco stop: il motivo

I telespettatori dovranno digerire un’amara notizia: Un Posto al Sole non andrà in onda. Ecco il motivo di questo brusco e inaspettato stop.

Ogni sera sono migliaia le persone che seguono con passione le avventure dei protagonisti de Un Posto al Sole, amata e fortuna soap opera italiana che va in onda ormai da anni. C’è chi proprio non riesce a resistere e ricerca anticipazioni e spoiler interessanti per scoprire cosa succederà ai personaggi della fiction.

In molti però non sono pronti ad una notizia molto inaspettata: Un Posto al Sole si fermerà e non andrà in onda e il motivo dello stop è più serio che mai. Ecco cosa succederà alla soap opera.

Perché Un Posto al Sole subirà un brusco stop

Con le vacanze di Pasqua e il lungo ponte che porterà al primo maggio, il palinsesto Rai cambierà leggermente. Sconvolto, in particolare, sarà quello di Rai 3 dove gli appassionati di Un Posto al Sole dovranno fare i conti con una notizia inaspettata: la fiction non andrà in onda.

In particolare giovedì primo maggio la famosa soap opera partenopea subirà un brusco stop per dare spazio al classico Concertone del primo maggio. Quest’anno a condurre la famosa kermesse musicale saranno Noemi, Ermal Meta e Big Mama in un evento che andrà in onda dalle 15 alle 19, per poi lasciare spazio a Tg3 e proseguire di nuovo dalle 20 alle 24.

Dunque, solo per il primo maggio non ci sarà il consueto appuntamento con Un Posto al Sole che riprenderà venerdì 2 maggio con un doppio episodio, per la felicità dei tanti fan.Non cambia invece il palinsesto di Rai 1 dove gli amanti de Il Paradiso delle Signore potranno continuare a seguire le avventure delle Veneri e degli altri protagonisti della fiction ambientata a Milano.

Sarà il penultimo episodio della stagione che si concluderà poi il 2 maggio prima della pausa estiva. Molte sono le anticipazioni a riguardo, che interessano soprattutto Marta Guarnieri e il suo amore, il dottor Enrico Proietti, e Marcello che sarà combattuto fra le due donne della sua vita: Rosa e la contessa di Sant’Erasmo. Chi sceglierà?

Tocca aspettare qualche giorno e guardare gli ultimi due episodi della serie, che riprenderà poi a settembre con le nuove puntate della decima stagione che, stando agli spoiler, si prospetta davvero imperdibile.