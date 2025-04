Sinner deve alzare bandiera bianca, Alcaraz fa festa: l’annuncio

Brutte notizie per Jannik Sinner: il numero uno del ranking Atp potrebbe perdere terreno in favore del suo primo rivale.

Sta per terminare il mini-calvario di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che attualmente mantiene ancora il primo posto nel ranking Atp, vedrà a breve terminare la squalifica per doping impostagli dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping, per il caso Clostebol che tanto ha fatto discutere negli ultimi tempi.

Sinner è rimasto ai box per tre mesi interi, ma dal 5 maggio potrà tornare abile ed arruolabile, pronto a ricominciare ed esprimere il suo tennis. Il primo appuntamento disponibile per rivederlo in campo saranno gli Internazionali di Roma, che prenderanno il via proprio tra fine aprile ed inizio maggio. Un appuntamento dunque ancora più iconico per tutti gli appassionati italiani.

In questi mesi di stop Sinner come detto è rimasto sempre in vetta al ranking maschile. Colpa di una concorrenza non così agguerrita? Evidentemente sì, perché i suoi primi rivali, ovvero Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, hanno fatto fatica a replicare i risultati dell’azzurro. Ma c’è chi non considera Jannik il migliore in assoluto, anzi, lo ha pubblicamente snobbato preferendogli altri atleti.

Marin Cilic snobba Sinner: “Ecco chi è il tennista più forte del momento”

Intervistato da Puntodebreak, il tennista croato Marin Cilic ha voluto esprimere il suo parere sulle qualità di Jannik Sinner. Il classe ’88 è sembrato poco convinto delle potenzialità tecniche dell’attuale numero 1 del ranking, facendo intendere di preferire un altro tipo di tennis.

“Chi scelgo tra Jannik e Alcaraz? Il secondo. Mi piace di più il suo stile: è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante”. Dunque Cilic non ha dubbi su chi a suo dire sarebbe il tennista più dotato e di prospettiva del momento, nonostante Alcaraz abbia spesso mostrato di soffrire di discontinuità e di momenti negativi.

Lo stesso Cilic ha ammesso però che la velocità impressionante di gioco di Alcaraz spesso può ritorcersi contro, poiché il suo stile aggressivo può diventare una ‘maledizione’. Lo ha paragonato ad una sorta di monoposto di Formula 1 del tennis, dalle potenzialità enormi ma molto difficile da domare e gestire.

Tornano invece ai fasti del passato, Cilic ha voluto parlare della precedente generazione, quella dominata dai cosiddetti Big Three, scegliendo anche in questo caso il suo preferito: “Novak Djokovic per me è il migliore di sempre. Ho grande rispetto per Federer e Nadal, alla fine parliamo di numeri impressionanti per tutti. Ma Nole ha sempre avuto qualcosa in più”. Senza dimenticare l’ottimo rapporto di amicizia e stima tra Cilic e lo stesso Djokovic.