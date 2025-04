Rottamazione quater: c’è la data limite per la nuova riammissione, ecco quando

Deroghe

Integrazione dichiarazione: può avvenire sempre per soli debiti compresi nelle dichiarazioni già effettuate, entro il 30 aprile 2025.

Pagamento somme dovute, su cui sono dovuti gli interessi del 2% annuo dal 1° novembre 2023. Può avvenire:

– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025:

– in massimo 10 rate consecutive di pari importo e alle seguenti scadenze:

31 luglio 2025; 30 novembre 2025; 28 febbraio 2026; 31 maggio 2026; 31 luglio 2026; 30 novembre 2026; 28 febbraio 2027; 31 maggio 2027; 31 luglio 2027; 30 novembre 2027.

Comunicazioni agente riscossione al debitore: entro il 30 giugno 2025:

– ammortare complessivo somme dovute per definizione

– ammontare singole rate

– giorno e mese di scadenza ogni rata

Revoca automatica dilazioni sospese debiti definibili, compresi nella dichiarazione (si verifica al 31 luglio 2025).