Marquez, epilogo incredibile: c’entra ancora una volta Valentino Rossi

Continua la rivalità a distanza tra Marc Marquez e Valentino Rossi, i due centauri che non si sono mai amati troppo. L’ultima notizia ha del clamoroso.

Anche coloro che non sono propriamente appassionati di moto e delle gare di MotoGP sanno bene che tra Valentino Rossi e Marc Marquez non corre storicamente buon sangue. Una delle rivalità più profonde e acerrime del motorsport, dovuta ad alcuni atteggiamenti di diversi anni fa che hanno generato reciprocamente una certa antipatia.

L’episodio forse scatenante risale a dieci anni fa, al motomondiale 2015. Quando Rossi era in piena lotta per vincere il suo settimo titolo in MotoGP duellando con Jorge Lorenzo. In questo contesto si mise in mezzo l’allora giovane Marquez, che con una strategia furba sulla pista di Sepang costrinse Valentino ad entrare in contatto con lui e di conseguenza a subire una penalità severissima in vista dell’ultimo GP di Valencia, togliendogli di fatto la possibilità di trionfare.

Un’onta che Rossi non ha mai digerito, anche se Marquez ha provato a seppellire l’ascia di guerra. Fatto sta che anche oggi, con l’italiano ritiratosi dal mondo delle moto, i due non sono affatto diventati buoni amici. C’è rispetto e stima reciproca, ma ciò che è successo in pista ha segnato definitivamente il loro rapporto.

Marquez è il “Re delle pole”. Ad attenderlo c’è un premio griffato Vale Rossi

Incredibile come le strade di questi due fuoriclasse delle moto sportive continuino ad incrociarsi, anche se ormai hanno così poco da spartirsi. Marc Marquez sta vivendo una stagione eccellente in Ducati, dove primeggia in testa alla classifica piloti di MotoGP ed ha ottenuto sinora quattro pole position su cinque prove stagionali.

Un vero e proprio ‘Re delle pole‘, un titolo che non resta buono solo per i titoli di giornali. Bensì chi otterrà il maggior numero di pole position al termine della stagione motociclistica riceverà un premio molto ambito e particolare. Un’automobile sportiva di ultima generazione; ma la cosa buffa è che l’auto in palio per il vincitore di questa gara è griffata da Valentino Rossi in persona.

Il premio in palio è una BMW M4 Edition VR46, ovvero riferimento chiaro a Rossi che collabora in pianta stabile con la scuderia tedesca. Infatti il Dottore è divenuto pilota automobilistico vero e proprio, partecipando con la BMW al campionato di endurance nella categoria LMGT3.

Una piccola beffa paradossale per Marquez, che qualora si confermasse primatista stagionale di pole position tornerebbe a contatto con il suo acerrimo rivale di un tempo. E chissà che non sia proprio Valentino Rossi a consegnare il premio a margine dell’ultimo GP a Valencia. A prescindere da queste frecciatine, la BMW M4 Edition VR46 è una vettura di assoluto prestigio, con il marchio di Valentino sul retro e prestazioni eccellenti: accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge i 200 km/h in 11,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 302 kmh.