Inter-Roma, Ferrajolo e Pruzzo “A botta calda” ▷ “Ranieri deve restare! Oggi è stato geniale”

Un’impresa a dir poco clamorosa quella della Roma contro l’Inter, che non vinceva a San Siro dall’ottobre del 2022. Decisiva la zampata di un ispiratissimo Matias Soulé, decisamente il migliore in campo di una partita in cui, l’unico vero difetto della sua squadra, è stato quello di non aver concretizzato la grande mole di occasioni che hanno costruito.

Molto male l’Inter, che subisce la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro il Bologna e il Milan in Coppa Italia. La stanchezza e la mancanza di condizione degli uomini di Inzaghi sono un qualcosa di ormai evidente, e rappresentano più di un pallino d’allarme. Ora il Napoli ha la possibilità di sorpassare i nerazzurri in vetta alla classifica. E certamente per passare il turno contro il Barcellona ci vorrà ben altro tipo di atteggiamento.

