Hamilton, decisione improvvisa: mondo dei motori con le lacrime agli occhi

Una scelta che nessuno si aspettava da Lewis Hamilton: il fuoriclasse delle quattro ruote ha dovuto rinunciare a questo bene prezioso.

A prescindere da come andrà a finire la sua esperienza con la Ferrari, iniziata non in maniera brillantissima, Lewis Hamilton è già entrato nella storia della Formula 1. Il pilota inglese infatti è attualmente il più vincente di sempre, in compagnia di Michael Schumacher, con ben 7 titoli mondiali nella bacheca personale.

In queste settimane, come detto, si discute molto del suo approdo in Ferrari e di come l’inglese non sembra stia trovando il feeling giusto con la SF-25, una vettura che ha comunque bisogno di qualche revisione per rendere al meglio. La speranza dei tifosi, che hanno accolto l’arrivo di Hamilton come manna dal cielo, è che presto l’andazzo cambi in favore del pilota 40enne.

In attesa di vederlo finalmente trionfare con la tuta rossa indosso, Hamilton ha fatto parlare di sé anche per un altro motivo, che esula dal mondo delle corse. Infatti è stato annunciato che una vettura privata di altissimo valore, appartenuta al fuoriclasse di Stevenage, è stata messa all’asta, scatenando di fatto l’interesse e l’apprezzamento di tutti gli appassionati.

La McLaren di lusso finisce all’asta: è appartenuta a Lewis Hamilton in passato

Hamilton infatti è stato proprietario di una vettura a dir poco prestigiosa, che gli era stata affidata una decina di anni fa. Parliamo della straordinaria McLaren MP4-12C, un bolide immatricolato nel 2012 nel Principato di Monaco, che segnò il ritorno della casa britannica nel segmento delle supercar, oltre che come scuderia di Formula 1.

In contemporanea con il periodo da pilota McLaren, Hamilton fu insignito di questa vettura privata davvero sorprendente. Tonalità Volcano Red, con elementi in fibra di carbonio, si tratta di una supercar raffinata e potente. Motore V8 biturtbo, capace di erogare fino a 625 CV. Questo modello è stato legato a Hamilton per circa un anno.

La McLaren MP4-12C sarà dunque venduta all’asta durante il prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este, a fine maggio, dedicato proprio ad oggetti di lusso e molto esclusivi. Il valore dell’auto è molto elevato: si parla di una stima tra 175.000 e 225.000 euro, prezzo aumentato sia per il fatto che la vettura è stata legata a Hamilton, sia per il video musicale del rapper Swizz Beatz che l’ha resa ancora più celebre ed iconica.

Di recente la McLaren ha dovuto richiamare per alcune problematiche tecniche e strutturali circa 80 vetture, vittime di un difetto ai freni posteriori. Ma la casa britannica si è dimostrata attenta e zelante, con interventi gratuiti ed un’attenzione particolare alla sicurezza dei suoi abitacoli.