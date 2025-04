Grave lutto per il Lecce: rinviata la partita contro l’Atalanta

Lutto nel calcio: Lecce in dolore per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita, rinviata la partita contro l’Atalanta prevista per domani.

Il mondo del calcio è scosso dalla tragica morte di Graziano Fiorita, fisioterapista storico del Lecce, venuto a mancare improvvisamente nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2025 durante il ritiro della squadra a Coccaglio, in provincia di Brescia. Fiorita, 38 anni, lavorava con il Lecce da oltre vent’anni, svolgendo un ruolo fondamentale nello staff medico della squadra. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra i membri della squadra e tutto l’ambiente calcistico salentino.

Un dramma improvviso

La tragedia ha colto di sorpresa tutti: il fisioterapista è deceduto nel corso della notte, e la notizia ha gettato nello sconforto il gruppo e il club. Fiorita, che lascia la moglie e quattro figli, era un punto di riferimento per i calciatori e per lo staff. La squadra, distrutta dal dolore, ha deciso di rientrare immediatamente a Lecce, interrompendo la preparazione in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta, prevista per il 25 aprile 2025.

La Decisione di Rinviare la Partita

In seguito al lutto, l’U.S. Lecce ha comunicato ufficialmente che la partita contro l’Atalanta, che si sarebbe dovuta giocare a Bergamo venerdì 25 aprile, è stata rinviata. La decisione è stata presa di comune accordo con la Lega Serie A, per rispetto nei confronti della memoria di Fiorita e della sua famiglia. La squadra giallorossa, che stava preparando la trasferta, ha annullato ogni attività e ha fatto ritorno a casa.

La Solidarietà del Mondo del Calcio

La notizia della scomparsa di Graziano Fiorita ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di tifosi, calciatori, e club. Molti hanno espresso vicinanza alla famiglia e alla squadra del Lecce in questo momento di grande dolore. La Serie A, che si prepara a un weekend di partite, ha dimostrato una grande solidarietà, mostrando rispetto per la tragedia che ha colpito il club salentino.

Quando si giocherà il recupero

In attesa di conoscere i dettagli sulle nuove date per il recupero della partita contro l’Atalanta, il club salentino si prepara a riprendersi da questo lutto che ha sconvolto la squadra e i suoi tifosi. Non essendo impegnate in competizioni infrasettimanali, è molto probabile che le due compagini possano recuperare al più presto il match, probabilmente nel corso della prossima settimana.