Evita di congelare così il pane, è un errore imperdonabile: come farlo correttamente

Tante persone hanno l’abitudine di congelare il pane ma c’è un modo per farlo correttamente e uno, molto comune, che è pericoloso per la salute.

Siamo italiani e, oltre alla pasta, amiamo il pane. È un alimento che non manca mai sulle nostre tavole e, che sia mangiato da solo, oppure con un affettato o con una crema spalmabile alle nocciole, è sempre gustosissimo. Per non parlare di quello usato per fare la scarpetta nel sugo!

In tanti preferiscono comprarlo fresco tutti i giorni ma c’è il rischio, così, che ne avanzi sempre un po’. E allora non c’è niente di meglio che congelarlo per evitare sprechi alimentari. Nel congelare il pane, però, bisogna evitare di commettere un errore molto comune che può essere pericoloso. Ecco come farlo correttamente.

Come congelare correttamente il pane

Congelare il pane permette di ridurre gli sprechi alimentari (che sono, purtroppo, sempre più comuni) e dunque di risparmiare anche denaro. Inoltre, un po’ come si fa per tanti altri alimenti, la pratica di congelare consente di avere disponibile un cibo anche a distanza di mesi.

È proprio il caso del pane che, se conservato bene in freezer, può durare anche per mesi. A questo proposito c’è un errore comune che in tanti commettono quando congelano il pane ma che può essere rischioso. In pratica molte persone usano congelare il pane lasciandolo nel sacchetto di carta in cui è stato incartato al momento dell’acquisto.

In realtà il pane non andrebbe mai congelato nella carta e nemmeno nell’alluminio, che può rilasciare piccole quantità di nichel nel prodotto. L’ideale è invece mettere il pane nel freezer nei comuni sacchetti di plastica per congelare. Si può metterlo intero o affettato: in questo secondo caso è consigliabile avvolgere ogni fetta nella pellicola trasparente e poi metterle tutte insieme in un sacchetto.

Congelato così il pane durerà per almeno tre mesi, preservando la sua qualità e freschezza. Nel momento in cui si avrà bisogno di toglierlo dal freezer, riporlo in frigorifero per garantire il suo scongelamento senza choc termici e senza il pericoloso rischio di proliferazione di batteri e germi. In inverno lo scongelamento può avvenire anche a temperatura ambiente.

Se si ha fretta, invece, può essere messo nel forno o nel forno a microonde con l’impostazione defrost. Insomma, congelando bene il pane, senza errori, potrà durare a lungo sempre buono e fragrante come appena comprato e senza rischi per la salute.