Il discorso di Wojtyla sulle adozioni che “oggi verrebbe contestato” | Con Fusaro e Contri

“Non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne, ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all’adozione di figli privi di famiglia. A questi figli si reca un grave danno, poiché in questa “famiglia supplente” essi non trovano il padre e la madre, ma “due padri” oppure “due madri”.



Parlava così Giovanni Paolo II il 20 Febbraio 1994, in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro. Era già un argomento caldo in quegli anni, quello delle adozioni per le coppie omosessuali e l’allora pontefice, impegnato su più fronti a livello sociale ed etico nel rispetto delle posizioni cristiane, si schierava apertamente rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo.



Diego Fusaro e Alberto Contri hanno commentato ai microfoni di ‘Un Giorno Speciale’ le parole di papa Giovanni Paolo II