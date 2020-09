Per le strade ci si aggira con diffidenza, talvolta anche con paura: la caccia all’untore non si è esaurita con i mesi caldi dell’emergenza. Bastano una mascherina fuori posto, uno starnuto o un colpo di tosse a destare l’attenzione.

Le ragioni, secondo il Dottor Ivo Pulcini, sono strettamente collegate alla grande confusione che scienza e media continuano a fare tra malato e asintomatico, positivo e contagioso: “Se il soggetto è asintomatico come faccio a dire che è malato? Può essere positivo – osserva – ma non so se è contagioso”.

Una cosa gravissima secondo il Medico dello Sport e Direttore Sanitario della S.S. Lazio, poiché si finisce per trattare non da malato, ma peggio da untore, colui il quale alla fine probabilmente non è nemmeno contagioso.

Lo ha spiegato a Francesco Vergovich e Fabio Duranti in diretta. Ecco cosa ne pensa.

“Trattano da malata gente perfettamente sana: è una violenza!” ► Dott. Ivo Pulcini

Ci vuole la diagnosi, il test purtroppo secondo me non è in grado di dare una diagnosi. Alla fine se il soggetto è asintomatico come faccio a dire che è malato? Può essere positivo, ma non so se è contagioso. Intanto stabiliamo se chi è positivo è malato e contagioso, o malato, o solo contagioso, o tutti e due o nessuno dei due.

“Esistono delle situazioni organiche in ogni singolo individuo. Mi domandavo se è giusto o no che noi abbiamo una specie di verità assoluta, e in medicina non esiste, per cui vado in aeroporto prendo la temperatura che guarda caso è 37.7 e questo viene tacciato come un malato. Vogliamo restituire al medico la possibilità di dire che dipende da altre cose? Se uno ha corso per non perdere l’aereo? Tacciarli per malati quando sono perfettamente sani è una violenza, un’ingiustizia.

La verità assoluta non può esistere con dei codici. E’ gravissimo, viene ingiustamente accusato di malattia o di contagio o di positività chi magari non ha niente, viene messo in quarantena come se fosse un untore. Restituiamo al medico la sua funzione di medico e se c’è il dubbio che sia contagioso lasciamo che decida il medico, non le verità assiomatiche”.

