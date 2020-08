Non mi sorprende per niente (poi alla fine dirò che cosa non mi sorprende) che, tra le varie risposte che si trovano oggi nei social (cioè nel mezzo più ignorante del mondo) sulla pandemia-epidemia Covid -19 ce ne sono molte divertenti. Una è di qualcuno molto arrabbiato: “Ah! Mica penserete che la diminuzione dei contagi e dei morti nelle terapie intensive dipenda dalle misure di lockdown?”. No, infatti dipende dallo spirito santo? Dipende dal virus, da solo, che decide di smettere come è successo in alcuni paesi degli Stati Uniti come in Texas, in Florida e poi risalire quando allenti il lockdown. Questa contemporaneità ossia hai il lockdown e i contagi diminuiscono poi lo allenti e i contagi riaumentano non dice nulla a questo poveraccio.

Che cosa vuoi parlare di scienza con queste persone? Non ci puoi parlare neanche di logica. Non dipende dal lockdown? Chissà da che cosa dipende. Visto che noi non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge in nessun posto. Dovrebbe essere soltanto quello il motivo per cui poi una pandemia finisce. Come è stato in parte per la spagnola. Qui dipende solo dal lockdown, punto. Ficcatevelo in testa. Dalle mascherine, dal distanziamento, da quello che abbiamo fatto. Tant’è vero che come allenti quelle misure, i contagi riprendono.

Poi c’è quell’altro che dice che il virus finisce con il caldo. In tutti i paesi a nord dell’equatore i contagi non sono finiti e in agosto è stato come in luglio e come in giugno cioè il caldo non gli ha fatto proprio niente. Anche questo non è segnalato in nessuna rivista scientifica perché nessuno l’ha potuto scrivere una cosa simile in quanto non è semplicemente vera. Non avrebbe diritto di cittadinanza.

Poi ce ne sono tante altre: “Più tamponi fai più contagiati trovi”. Certo, è ben quello l’obiettivo no? Siccome non sappiamo se i contagiati contagiano e quanto lo fanno, è bene individuarli tutti in modo da fare in modo che il contagio non si estenda. Vi ricordo che una persona contagiata sta ferma 15 giorni. Dunque un danno per lei, per il sistema produttivo, può ammalarsi e quindi sta ancora più fuori ed è un peso per il sistema sanitario. Dunque è un gran casino anche con i contagiati se devono star fermi. Non sono io che sono furbo sei te che sei un povero scemo.

E veniamo al motivo per cui ho una certa soddisfazione e lo sapevo: il 47% degli italiani sono analfabeti funzionali. Non sono in grado di decifrare un testo autonomamente ricavandone le informazioni essenziali. Ci stupisce che si comportano in questo modo rispetto alla pandemia? No, non ci stupisce.

GeoMario, cose di questo mondo – Con Mario Tozzi

LEGGI ANCHE: