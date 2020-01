GeoMario, cose di questo mondo – Con Mario Tozzi

Se oggi stesso facessimo cessare tutte le emissioni che alterano il clima, se spegnessimo tutte le macchine, se chiudessimo gli allevamenti, se smettessimo di sfruttare il petrolio in questo stesso istante, ci vorrebbero 50 anni perché la temperatura terrestre torni a livelli normali.

Significa che è già tardi per fare qualcosa, ma nessuno sembra rendersene conto. Questo è il problema.

Si tratta cioè di un problema planetario, che andrebbe risolto soltanto con delle misure molto drastiche.

Si continua però a instillare il dubbio, a dire che la temperatura è sempre cambiata e che l’uomo in fondo non incide così sull’ecosistema.

In realtà non è così, lo dicono le pubblicazioni scientifiche, che sono l’unica lingua con la quale gli scienziati si parlano.

Sono 5 gli elementi che possono cambiare il clima: la posizione dei continenti, le variazioni nell’orbita della terra, la temperatura del sole, le correnti oceaniche e il carbonio nell’atmosfera.

Di questi 5 elementi, 4 non sono rilevabili dalle scale dell’uomo.

Uno solo può essere mutato da quest’ultimo: il carbonio. E’ il solo elemento sul quale possiamo influire, il solo che noi rendiamo rilevante, visto che siamo noi a cambiare i suoi livelli nell’atmosfera.

Questo però non sembra essere compreso.

