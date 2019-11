“Il politically correct vuole creare l’odio dove odio non c’è” ► Roberto Fiore (FN) sul caso Balotelli

“Considerare la frase ‘Balotelli non è un italiano’ come un insulto è un errore”. Per Roberto Fiore sono i media che cercano di far apparire come razzismo ciò che razzismo non è, “Balotelli“, dice il leader di Forza Nuova, “è una persona che peraltro ha conosciuto la sua famiglia. Io ho moglie spagnola e figli nati nel Regno Unito e non dico che questi ultimi sono italiani“.

Tornando sul capo ultrà Castellini Fiore ha commentato così le sue parole sul giocatore del Brescia: “Lo trovo logico e non insultante. Io ho visto il famoso filmato: c’è una persona che fa il ‘buu’. Il razzismo come lo stanno intendendo ora è un’invenzione, che in Italia non esiste“.

“Anche io sono stato in Veneto e da romano (quindi meridionale) c’era una sorta di razzismo nei miei confronti ma non ho mai drammatizzato. Ormai ci sono regole politically correct che cercano di creare l’odio dove odio non c’è“.

