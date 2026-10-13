Roma-Real Madrid riporterà José Mourinho davanti al pubblico con cui ha condiviso la vittoria della Conference League e una finale di Europa League. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, il tecnico portoghese ha raccontato le emozioni che accompagnano il ritorno nei luoghi della sua esperienza giallorossa.

L’arrivo in aeroporto, il tragitto verso lo stadio, il corridoio dell’Olimpico: Mourinho ha spiegato quanto sia particolare ripercorrere quei luoghi da allenatore della squadra ospite. Sensazioni che precedono una gara nella quale vuole però (e ovviamente) mantenere tutta la propria concentrazione: “Per me non è normale prima della partita, ma nei 90 minuti sì“.

Proprio in questo senso sono da leggere il resto delle sue dichiarazioni: “Io voglio vincere, in quei momenti lì l’amore si dimentica“. Il riferimento è alla competizione sul campo e alla necessità di dare il massimo per il Real Madrid, mentre anche i romanistitiferanno per la vittoria della loro squadra.

Roma-Real Madrid, l’emozione di Mourinho

In ogni caso, l’affetto per il pubblico giallorosso resta al centro del suo racconto. “Sono stato trattato bene in molti club ma questa gente è speciale“, ha spiegato Mourinho, attribuendo quel rapporto alla propria autenticità e alla scelta di mettere gli interessi del club, dei giocatori e dei tifosi davanti ai suoi.

Un legame che emerge anche nella valutazione dell’avversario. Mourinho ha indicato Roma e Inter tra le squadre più forti del campionato italiano e ha sottolineato il peso del pubblico dell’Olimpico: “Hanno un pubblico che gioca, non è un tifo che viene a vedere la partita. Gioca e fa guadagnare punti”. Una spinta che conosce bene e che questa volta dovrà affrontare dalla panchina ospite.

La serata potrà offrire anche l’occasione per il saluto ai romanisti rimasto in sospeso dopo l’esonero del gennaio 2024. Mourinho ha espresso il desiderio di riabbracciarli. E inevitabilmentte, ha riconosciuto la difficoltà di controllare le emozioni davanti a un pubblico che continua (e continuerà sempre) a occupare un posto particolare nel suo cuore.