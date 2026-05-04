Roma-Fiorentina, Ferrajolo “A Botta Calda” ▷ “Andiamoci con calma, ma adesso è tutto riaperto!”

Non c’è mai stata partita tra Roma e Fiorentina. I giallorossi dominano dall’inizio alla fine e travolgono i viola con un netto 4-0, riaprendo con forza la corsa alla Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini approfitta degli stop di Como, Milan e Juventus, salendo al quinto posto a quota 64 punti, a -1 dalla Juventus e a -3 dal Milan.

Con sole tre giornate ancora da giocare, la sensazione è che tutto sia tornato in discussione: il finale di stagione si preannuncia aperto e ad alta tensione.

Sul campo, la partita si indirizza subito. La Roma parte forte, aggressiva, e trova il vantaggio già al 13’: calcio piazzato e colpo di testa vincente di Gianluca Mancini, che rompe l’equilibrio e dà il via al monologo giallorosso.

Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio: protagonista Wesley, tra i migliori in campo, che finalizza un’azione rapida e conferma il momento di totale controllo della Roma.

La Fiorentina accusa il colpo e non riesce a reagire. Al 34’ arriva anche il tris firmato da Mario Hermoso, che chiude di fatto i conti già nel primo tempo.

Nella ripresa c’è spazio anche per il poker: colpo di testa di Niccolò Pisilli su assist spettacolare di trivela di Donyell Malen, autore di una prestazione brillante impreziosita anche da due traverse colpite.

Roma-Fiorentina, il commento di Luigi Ferrajolo “A Botta Calda”

Al termine della partita, è arrivato il commento di Luigi Ferrajolo “A Botta Calda”:

“I giochi si sono riaperti. Non parlerei di svolta, ma adesso è tutto in bilico. Una Roma bella e in salute: la prima cosa adesso è blindare un posto in Europa League, ma teniamo un occhio aperto per la Champions…“.

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