Arriva un clamoroso annuncio in queste ore che fa sognare Roma e tutti i tifosi: ecco cos’è successo.

Domenica all’Olimpico arriva il Pisa e la Roma è chiamata a rialzare immediatamente la testa dopo la pesantissima sconfitta subita sul campo dell’Inter (5-2). I giallorossi non possono più sbagliare quando mancano sette turni al termine del campionato, anche perché il quarto posto del Como dista 4 lunghezze e anche la Juventus ha allungato a +3.

Proprio in queste ore, intanto, c’è da registrare un clamoroso annuncio che ha mandato letteralmente in visibilio il popolo di fede giallorossa. A farlo è l’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, nel corso di un’intervista concessa a ‘Prime Video Sport IT’: “Salah è un giocatore eccezionale, con una frequenza di passo irripetibile e una sensibilità tecnica straordinaria. Mi auguro che Momo faccia una scelta romantica: un suo ritorno alla Roma sarebbe una cosa grandiosa”.

Mohamed Salah, che in estate dirà addio al Liverpool dopo nove anni, ha indossato la maglia della Roma dal 2015 al 2017 collezionando in tutto 65 presenze e 29 reti. E adesso a Trigoria sognano davvero un clamoroso ritorno da parte dell’attaccante egiziano classe ’92: come andrà a finire?