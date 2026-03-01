Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Dusan Vlahovic: ecco le ultime in casa Juventus.

Il doppio confronto di Champions League contro il Galatasaray ha evidenziato la necessità da parte della Juve di avere un bomber davanti, uno capace di metterla dentro alla prima occasione. Un attaccante cinico alla Dusan Vlahovic che, però, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che dunque potrebbe dire addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. Ma nel mercato spesso le cose cambiando rapidamente e proviamo ad analizzare meglio questa questione.

Vlahovic, che al momento guadagna qualcosa come 12 milioni di euro all’anno a Torino, vanta tantissimi estimatori in Italia e nel resto d’Europa. Tra questi figura sicuramente Luciano Spalletti, che sarebbe pronto a fare carte false pur di averlo a disposizione anche in futuro. E adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris – stando a quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe intenzione di accontentare il proprio allenatore.

Comolli offrirà un rinnovo a cifre più basse, sui 7 milioni di euro all’anno avvicinandolo a Yildiz che ha recentemente rinnovato con la Juve. Bisognerà capire quale sarà la volontà del serbo, ma le possibilità di un suo rinnovo con la Vecchia Signora sembrano aumentare…