Manca ormai poche ore alla sfida tra Roma e Juventus: ecco le ultimissime che arrivano da Trigoria.

Ancora pochissime ore e Roma e Juventus scenderanno in campo per la gara più attesa del ventisettesimo turno di Serie A. Domenica sera, alle 20:45, all’Olimpico andrà in scena una sfida che può dire tantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League e che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico. I giallorossi ci arrivano sicuramente meglio, ma l’undici di Spalletti ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione in casa Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’ – starebbe infatti pensando di schierare i suoi uomini con il 4-2-3-1: retroguardia, dunque, a quattro per affrontare la Vecchia Signora a specchio. Una scelta inaspettata se si considera che l’ex allenatore dell’Atalanta fin qui ha sempre preferito giocare con una difesa a tre: secondo voi è giusta la scelta di Gasperini di affrontare i bianconeri con il loro stesso schieramento o sarebbe preferibile confermare il 3-4-2-1 che fin qui ha dato ottimi risultati?