Manca ormai poche ore alla sfida tra Roma e Juventus: ecco le ultimissime che arrivano da Trigoria. 

Ancora pochissime ore e Roma e Juventus scenderanno in campo per la gara più attesa del ventisettesimo turno di Serie A. Domenica sera, alle 20:45, all’Olimpico andrà in scena una sfida che può dire tantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League e che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico. I giallorossi ci arrivano sicuramente meglio, ma l’undici di Spalletti ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Gasperini – Radioradio.it

Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione in casa Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’ – starebbe infatti pensando di schierare i suoi uomini con il 4-2-3-1: retroguardia, dunque, a quattro per affrontare la Vecchia Signora a specchio. Una scelta inaspettata se si considera che l’ex allenatore dell’Atalanta fin qui ha sempre preferito giocare con una difesa a tre: secondo voi è giusta la scelta di Gasperini di affrontare i bianconeri con il loro stesso schieramento o sarebbe preferibile confermare il 3-4-2-1 che fin qui ha dato ottimi risultati?