Aggiornamenti importantissimi in vista della super sfida tra Inter e Roma in programma domenica: le ultime.

Cresce l’attesa in vista del big match della 31esima giornata tra Inter e Roma, che si disputerà domenica 5 aprile alle ore 20,45. Novanta minuti importantissimi per definire le gerarchie in vista della volata scudetto e di quella Champions League: i nerazzurri sono primi con 6 punti di vantaggio sul Milan, mentre i giallorossi occupano la quinta posizione in classifica in compagnia della Juve, a 3 lunghezze di distacco dal quarto posto del Como.

La sfida di San Siro rischia di perdere una delle stelle più attese ovvero Wesley che si è infortunato al 71′ dell’amichevole Brasile-Francia. Come recita il comunicato ufficiale della Federazione brasiliana, il laterale della Roma avrebbe rimediato una lesione muscolare: nelle prossime ore se ne saprà di più con ulteriori accertamenti ma c’è il rischio di uno stop di 1 mese.

Una mazzata devastante per Gian Piero Gasperini che, dunque, si vedrebbe costretto a rinunciare a uno degli elementi più importanti della sua rosa proprio contro la capolista del campionato di Serie A.