Aggiornamenti importanti su Musetti: ecco quando potrebbe tornare in campo il tennista di Carrara.

Il rammarico per il ritiro agli Australian Open quando era in vantaggio su Djokovic per 2-0 non è ancora svanito, ma Lorenzo Musetti si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. Una splendida notizia per tutti i sostenitori del tennista di Carrara, che si candida ad essere tra i protagonisti assoluti di questa stagione tennistica.

Musetti ha lavorato duramente in queste settimane con il proprio staff per rinforzare la zona del bacino e le sue condizioni sono in netto miglioramento: lunedì 16 febbraio, il 23enne toscano si sottoporrà a ulteriori controlli e, in caso di esito positivo, potrebbe addirittura prendere parte all’ATP 500 di Acapulco, che andrà in scena dal 23 febbraio al 1° marzo.

Una splendida notizia per i sostenitori di Musetti, che si aspettano grandissime cose dal loro beniamino: l’azzurro occupa al momento la quinta posizione nel ranking Atp, ma il distacco da Zverev (quarto) è minimo e nelle prossime settimane potrebbe esserci l’atteso sorpasso. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma cresce l’ottimismo in merito a un suo imminente rientro in campo.