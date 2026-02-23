“Stiamo perdendo lo spirito critico”, la lezione di Darwin nell’era della polarizzazione social

Che cosa aveva a disposizione Charles Darwin quando elaborò la teoria dell’evoluzione?

Non computer, non intelligenza artificiale, non tecnologie avanzate. Aveva uno strumento molto più semplice e potente: l’osservazione.

Darwin costruì le sue teorie studiando la natura, confrontandosi, accettando la possibilità di essere smentito. Parlava di ‘teoria’, non di verità assoluta. Invitava alla confutazione. Al dubbio. Alla verifica.

Osservazione al posto dell’impulsività

Oggi il dibattito pubblico sembra dominato dalla logica dello scontro. Politica e media spesso privilegiano la contrapposizione alla comprensione. La rissa fa più rumore dell’analisi. E la divisione, storicamente, è uno strumento efficace per mantenere il controllo: dividere per governare.

Abbiamo sentito la notizia di un tentativo di sottrarre una bambina alla sua famiglia e viene spontaneo porsi una domanda fondamentale: perché accadono certe cose? Prima dell’indignazione, prima della strumentalizzazione, viene l’analisi delle cause. Senza questa, resta solo la reazione emotiva.

La riflessione si allarga poi al nostro atteggiamento collettivo. Spesso ci accorgiamo dei problemi solo quando ci colpiscono direttamente: nella sanità, nella giustizia, nella vita quotidiana. Ma quante volte, prima, abbiamo scelto di non vedere?

Il ruolo della tecnologia

In questo contesto entra anche il tema della tecnologia. Il problema non è lo strumento in sé, ma la possibile perdita di spirito critico. Osservare non significa complottare: significa farsi domande, valutare, cercare connessioni, senza pretendere di possedere la verità. Proprio come faceva Darwin: guardare la realtà, formulare ipotesi, metterle alla prova.

La domanda finale è semplice e riguarda tutti noi: stiamo ancora usando la nostra capacità di osservare e comprendere? O abbiamo delegato il pensiero a schieramenti, slogan e reazioni immediate? Ritrovare il metodo dell’osservazione significa tornare a essere davvero ‘sapiens’.