Nuovo colpo di scena nella rivalità infinita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: ecco cosa sta succedendo.

La delusione post Australian Open non è ancora svanita, ma Jannik Sinner non molla la presa ed è pronto a tornare in campo con più fame di prima. Il campione di San Candido, che si era presentato a Melbourne da grande favorito dopo gli ultimi due successi di fila, si è arreso all’eterno Djokovic in semifinale. La seconda batosta è arrivata poi con il trionfo finale di Carlos Alcaraz, che in finale si è imposto proprio sul 38enne serbo.

Jannik Sinner corrucciato
Un successo che ha permesso allo spagnolo di allungare al comando del ranking Atp, ma adesso c’è da registrare un’altra pessima notizia pe Sinner. Alcaraz, infatti, si appresta a strappare un altro record all’italiano, ovvero quello relativo al numero di settimane consecutive passate al comando della classifica mondiale. Jannik aveva concluso la sua prima esperienza da numero 1 con 65 settimane complessive. Lo spagnolo, al momento, è fermo a quota 58, ma non avrà problemi a conservare il primato almeno fino a fine marzo e, dunque, a superare proprio Sinner in questa speciale graduatoria.