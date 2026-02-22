Bomba improvvisa per quel che riguarda il calciomercato estivo: asse Roma-Napoli davvero molto caldo.

A poche ore dalla sfida contro la Cremonese, valida per la 26esima giornata di Serie A, una nuova bomba di mercato esplode in casa Roma. Il protagonista è ancora una volta Mehmet Zeki Çelik, che ha il contratto in scadenza con i giallorossi a giugno 2026 e che nelle scorse ore è stato dato davvero molto vicino alla Juventus in vista della prossima stagione. Ma ora ecco l’ennesimo colpo di scena di questa telenovela infinita.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe pronto a inserirsi con grande convinzione nella corsa al calciatore della Roma: Conte apprezza parecchio Celik e avrebbe già dato il proprio assenso all’eventuale trasferimento del turco in azzurro.

La Juve rimane vigile, al pari dell’Inter e di qualche club di Premier League, ma la Roma non ha perso le speranze di convincerlo a rimanere anche nella prossima stagione. Secondo voi alla fine come si concluderà questa storia? Celik cambierà maglia o rimarrà ancora a Trigoria? Lo scopriremo molto presto…