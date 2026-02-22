Bomba improvvisa per quel che riguarda il calciomercato estivo: asse Roma-Napoli davvero molto caldo.

A poche ore dalla sfida contro la Cremonese, valida per la 26esima giornata di Serie A, una nuova bomba di mercato esplode in casa Roma. Il protagonista è ancora una volta Mehmet Zeki Çelik, che ha il contratto in scadenza con i giallorossi a giugno 2026 e che nelle scorse ore è stato dato davvero molto vicino alla Juventus in vista della prossima stagione. Ma ora ecco l’ennesimo colpo di scena di questa telenovela infinita.

Zeki Celik si appresta a calciare
Celik in azione (LaPresse) – Radioradio.it

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe pronto a inserirsi con grande convinzione nella corsa al calciatore della Roma: Conte apprezza parecchio Celik e avrebbe già dato il proprio assenso all’eventuale trasferimento del turco in azzurro.

La Juve rimane vigile, al pari dell’Inter e di qualche club di Premier League, ma la Roma non ha perso le speranze di convincerlo a rimanere anche nella prossima stagione. Secondo voi alla fine come si concluderà questa storia? Celik cambierà maglia o rimarrà ancora a Trigoria? Lo scopriremo molto presto…