Pessime notizie per Gian Piero Gasperini in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus.

È cominciata oggi la settimana che porterà alla super sfida tra Roma e Juventus, valida per la 27esima giornata di Serie A e in programma domenica 1 marzo allo stadio Olimpico alle ore 20:45. I giallorossi, grazie al successo contro la Cremonese, hanno portato a 4 i punti di vantaggio sui bianconeri che, però, non vanno assolutamente sottovalutati nonostante il periodo molto complicato.

C’è, però, da registrare una pesantissima tegola per Gian Piero Gasperini a pochi giorni dalla partitissima. Il protagonista è ancora una volta Mario Hermoso, che proprio nel riscaldamento della sfida contro la Cremonese ha avvertito un nuovo fastidio muscolare e non si è seduto nemmeno in panchina. A breve il calciatore verrà sottoposto agli esami del caso, ma il rischio di un suo forfait nel match contro Yildiz e compagni al momento è molto elevato.

Una pessima notizia per la Roma, che rischia di perdere uno degli elementi più preziosi della retroguardia a disposizione di Gasperini: in caso di assenza, sarà ancora una volta Ghilardi a completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka.