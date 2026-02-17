David potrebbe dire addio alla Juventus al termine di questa stagione: ecco le ultime sul suo futuro.

È arrivato in estate a zero e quasi tutti erano convinti della bontà di questa operazione, ma Jonathan David ha fin qui deluso le aspettative. L’attaccante canadese classe 2000 non sembra possedere le caratteristiche tecniche e fisiche di un vero e proprio finalizzatore, ovvero quello che serve come il pane alla Juventus, e dunque in estate potrebbe a sorpresa cambiare aria.

La Juve, dal canto suo, non avrebbe problemi a cedere il calciatore in caso di offerta importante, anche perché questa garantirebbe una buonissima plusvalenza. E adesso ci sono delle novità in tal senso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, David sarebbe finito nel mirino di Tottenham e Aston Villa in vista dell’estate: la Juve potrebbe lasciarlo partire per una cifra compresa fra i 25 e i 28 milioni di euro, da reinvestire poi nel mercato in entrata per prendere un vero goleador.

Juve attesa ora dal complicato spareggio di andata di Champions League sul campo del Galatasaray, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris rimane vigile sul mercato sia per quel che concerne i movimenti in entrata sia per quanto riguarda le operazioni in uscita.