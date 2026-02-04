Ha dell’incredibile l’ultima dichiarazione di Melinda Gates, l’ex moglie di Bill Gates con il quale ha lanciato nel 2000 la fondazione Bill & Melinda Gates, più nota per essere il maggiore finanziatore dell’OMS. Intervistata da Rachel Martin, Melinda Gates ha risposto a una domanda molto delicata. L’elefante nella stanza è la rivelazione sui rapporti tra Bill Gates e Jeffrey Epstein. “Le e-mail contenute nei file – chiede l’intervistatrice – suggeriscono che Bill Gates abbia avuto altre relazioni extraconiugali, che abbia cercato di procurarsi farmaci per curare un’infezione sessualmente trasmissibile e che volesse somministrarti il farmaco a tua insaputa“. Indiscrezione liquidata come “falsa” dal team legale del patron di Microsoft. La sua ex moglie ha risposto così.

La replica di Melinda Gates

“Nessuna ragazza – dice Melinda Gates – dovrebbe mai trovarsi nella situazione in cui sono state messe da Epstein e da tutte le persone che lo circondavano. Nessuna ragazza. Voglio dire, è semplicemente straziante. Per me è difficile ogni volta che vengono fuori questi dettagli, perché mi riportano alla mente ricordi molto dolorosi del mio matrimonio. Ma ormai l’ho superato. Queste domande vanno poste a quelle persone, persino al mio ex marito. Sono loro che devono rispondere, non io. Sono così felice di essere lontana da questo schifo”. Melinda Gates lo ripete più volte: “Una tristezza incredibile. Tristezza perché, sapete, ho dovuto… ho lasciato il mio matrimonio. Ho dovuto lasciare il mio matrimonio. Volevo lasciare il mio matrimonio. Sentivo che alla fine avrei dovuto lasciare la Fondazione (nel gennaio 2025, ndr). Quindi è solo tristezza. Sono riuscita ad andare avanti con la mia vita e spero che ci sia un po’ di giustizia per quelle ragazze”.