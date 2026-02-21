Ancora derby di mercato tra Inter e Milan, con i nerazzurri pronti a beffare i cugini rossoneri: i dettagli.

Sabato 21 febbraio alle ore 18:00 l’Inter fa visita al Lecce nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono tornare a vincere dopo la batosta in Champions League contro il Bodo Glimt e consolidare il primato in classifica davanti al Milan, che nel recupero di mercoledì è stato fermato sul pari dal Como.

Derby infinito anche in sede di calciomercato, dove l’Inter rischia di beffare nuovamente il Milan. Secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, Marotta starebbe infatti accelerando per prendere Kacper Potulski, promettente difensore polacco classe 2007 in forza al Mainz.

Il calciatore è finito da tempo sul taccuino del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ma al momento l’Inter sarebbe in netto vantaggio su cugini rossoneri nella corsa a quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico europeo. Dopo il campionato, dunque, l’Inter rischia di anticipare il Milan anche sul calciomercato: chi la spunterà secondo voi alla fine?