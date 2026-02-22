Crisi nerissima per la Juventus, che si arrende anche al Como in casa: ecco cosa sta succedendo.

Ora in casa Juventus è crisi vera. I bianconeri, dopo il discusso ko contro l’Inter e la batosta in Champions League sul campo del Galatasaray, si arrendono anche al Como tra le mura amiche nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Yildiz e compagni giocano una gara bruttissima, mostrando ancora una volta grosse lacune dietro e non rendendosi quasi mai pericolosi in attacco. E oggi la Roma, che riceve all’Olimpico la Cremonese, rischia di portare a 4 i punti di vantaggio proprio sulla squadra allenata da Luciano Spalletti.

L’allenatore di Certaldo, in queste ore, è stato aspramente criticato da parte della tifoseria bianconera per alcune scelte di formazione e per una chiare involuzione sul piano del gioco e dei risultati. Ecco un emblematico messaggio su X, dove si invoca addirittura l’esonero dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana:

3 sconfitte consecutive, no gioco, no clean sheet, no portiere.

Un tempo davano la colpa all’allenatore oggi è colpa dei giocatori.

#SpallettiOUT #JuveComo

Mercoledì si torna in campo, per il ritorno degli spareggi Champions League: a Torino arriva il Galatasaray dopo il 5-2 dell’andata a Istanbul e servirà una vera e propria impresa per accedere agli ottavi di finale.