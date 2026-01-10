Le ultime in vista di Roma-Sassuolo di oggi pomeriggio: arriva una sorprendente decisione di Gasperini. Oggi, alle ore 18:00, la Roma ospita il Sassuolo nella gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I giallorossi puntano a calare il bis dopo il successo sul campo del Lecce nel turno infrasettimanale, mentre i neroverdi devono assolutamente rialzare la testa dopo i 3 punti ottenuti negli ultimi 5 incontri.

Ma vediamo quello che sarà il probabile undici titolare di Gasperini, al netto di infortuni, squalifiche e assenze varie.

Roma-Sassuolo, la decisione di Soulé: le ultime

Davanti a Svilar, ci saranno Mancini, Ziolkowski ed Hermoso da destra verso sinistra. A centrocampo spazio a Celik, Pisilli, Koné e Rensch (favorito su Tsimikas), mentre in attacco Dybala e Soulé agiranno alle spalle del confermatissimo Ferguson.

Proprio la decisione di Soulé sorprende i tifosi giallorossi: l’ex Juve non è al meglio dopo le ultime fatiche e i tanti impegni ravvicinati e si era parlato di un possibile turno di riposo in vista del tour de force che attende la Roma da qui a fine gennaio. Ma Gian Piero Gasperini non ha scelta e confermerà dal 1′ il 22enne argentino: decisione giusta secondo voi?