Manca pochissimo all’inizio di Atalanta-Roma e a poche ore dal match c’è da registrare un forfait importante in casa giallorossa.

Stasera alle ore 20:45 Atalanta e Roma si sfidano in una delle gare più attese della 18rsima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini sfida il suo passato e l’incrocio da ex proprio contro i nerazzurri si preannuncia emozionante e aperto a qualsiasi tipo di risultato.

L’Atalanta arriva da un periodo di forma altalenante e nell’ultima gara si è arresa in casa all’Inter capolista: ora De Roon e compagni sono decimi in classifica a quota 22 punti.

Anche la Roma non appare in formissima e nelle ultime cinque partite di campionato ha ottenuto 2 vittorie (Como e Genoa) e 3 sconfitte (Napoli, Cagliari e Inter). Adesso Cristante e soci sono quarti con 33 punti.

Atalanta-Roma, out Baldanzi: nuovo stop

Gasperini sarà costretto a rinunciare a Tommaso Baldanzi, che non è stato convocato per la gara contro la Dea: per il 22enne di Poggibonsi si tratta di un problema muscolare al retto femorale destro e lo stop dovrebbe essere di circa 20 giorni.

Una pesante tegola per Gasperini, che conta moltissimo sulle qualità tecniche e sulla duttilità tattica di Baldanzi: proprio l’ex Empoli era andato a segno anche sul campo della Juventus e ora è costretto a fermarsi nuovamente.

Atalanta-Roma, dunque, non vedrà in campo il talento toscano: Gasperini sta studiando le strategie migliori per ovviare all’ennesimo infortunio stagionale nella sua rosa.