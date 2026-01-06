Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo: continuano le grandi manovre in casa giallorossa in vista di gennaio.

In attesa di capire se Giacomo Raspadori accetterà o meno la proposta della Roma, nella Capitale si valutano altri profili per rinforzare l’attacco a disposizione di Gasperini. L’affare con l’Atletico Madrid per l’ex centravanti del Napoli non si sblocca e, dunque, la dirigenza giallorossa monitora con attenzione altre piste.

Una di queste porta ad Albert Gudmundsson, classe ’97 legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2029. L’attaccante islandese ha fin qui deluso le aspettative in Toscana, ma Gasperini ne apprezza le caratteristiche tecniche, la duttilità tattica e farebbe carte false pur di allenarlo a Roma.

Gudmundsson per Baldanzi: ipotesi scambio con la Fiorentina

I discorsi con la Fiorentina potrebbero decollare soprattutto perché ai viola piace parecchio Tommaso Baldanzi, in uscita dalla Roma. L’intenzione della dirigenza capitolina – stando ad alcune informazioni in nostro possesso – sarebbe proprio quella di mettere sul piatto il cartellino dell’ex Empoli più qualche milione di euro (7-8) in cambio di Gudmundsson.

Molto dipenderà dalla volontà di Raspadori e dell’Atletico Madrid di cederlo a stagione in corso, ma in casa Roma hanno pronto il piano B che ha un nome e un cognome ben precisi: Albert Gudmundsson.

E voi che ne pensate? Farebbe bene la Roma a catapultarsi sull’islandese in caso di fumata grigia per Raspadori?