La notizia è arrivata da poco ed è davvero tremenda: quasi tutti i tifosi stentano a crederci.
Tegola devastante nel campionato di Serie B. L’Empoli, infatti, perde per tutta la stagione l’attaccante Pellegri come annunciato attraverso un comunicato ufficiale: “Empoli Football Club comunica che questa mattina il calciatore Pietro Pellegri è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito. L’atleta, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, inizierà fin da subito il percorso riabilitativo“.
Calvario infinito, dunque, per il 24enne originario di Genova che proprio un anno fa aveva subito lo stesso terribile infortunio. L’Empoli, che occupa al momento la nona posizione nella graduatoria generale del campionato di Serie B, potrebbe a questo punto decidere di tornare sul mercato per ovviare all’infortunio occorso a Pellegri.
Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Empoli e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso, con l’augurio che Pietro Pellegri possa tornare al più presto in campo mettendosi definitivamente alle spalle un periodo a dir poco sfortunato.