Il vero motivo per cui l’Italia è ancora in piedi è oscuro ai giornali

Fare giornalismo significa secondo me essenzialmente documentare la realtà. Io non sono un giornalista ovviamente, e quindi non ho esperienza. Però per il mio lavoro mi capita di vederla, la realtà. E dal momento in cui ho il piacere e l’onore di poter dare da tanti anni la mia opinione, che come sapete è controcorrente in merito all’Unione Europea e alle politiche che sono adottate in economia, vorrei farvi vedere anche cos’è l’economia reale italiana. Vorrei farlo vedere attraverso la radio che mi ospita, con un video girato in modo improvvisato. Non è stato organizzato il girato né con l’imprenditore né con i suoi collaboratori: è stata una spontanea idea che mi è venuta girando per i magazzini, per un’area industriale tra due piccole aziende che stanno producendo e realizzando dei manufatti di ferro.

Ecco, molti pensano che l’economia sia la finanza. Se voi leggete i giornali economici si parla solo di banche, finanze, banche centrali europee, tassi di cambio e tassi di interesse. L’economia è anche quello, ma è anche guidare il lavoro di tante piccole persone, di tante famiglie, di darsi del tu in uno stabilimento, di conoscere tutti uno ad uno con l’imprenditore che gira in mezzo ai banchi di lavoro. Voglio dare voce con questo piccolo articolo e questo piccolo contributo attraverso la radio e attraverso il mondo social a questa piccola realtà italiana. Ai lettori e agli ascoltatori dico di segnalare se questo è di interesse oppure se preferite sentire soltanto la voce del cosiddetto giornalismo ufficiale.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi