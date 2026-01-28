La Roma non si ferma e continua a lavorare in questa sessione invernale di calciomercato: ecco l’ultimissima novità.

Roma letteralmente scatenata sul campo e fuori. I giallorossi, reduci dal convincente pareggio interno contro il Milan (1-1) nel big match della 22esima giornata di Serie A, sono pronti a rinforzarsi ulteriormente in questa sessione invernale di calciomercato. Si, proprio così, perché dopo Malen e Vaz, Gasperini potrebbe abbracciare presto un altro grandissimo calciatore. Un vero e proprio top player, per intenderci.

Si tratta di Yannick Ferreira Carrasco, oggi all’Al-Shabab, ma con un passato molto importante all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’esterno offensivo belga sarebbe disposto a rinunciare a parte del super ingaggio (14 milioni) che percepisce attualmente pur di andare a giocare nella Capitale.

Una presa di posizione importante da parte del calciatore, anche se manca ancora il via libera da parte dell’Al-Shabab, club proprietario del cartellino. L’operazione tra i due club sarebbe fattibile soltanto con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso, per cui i prossimi contatti tra i due club potrebbero dire moltissimo sulle reali possibilità di riuscita dell’affare.