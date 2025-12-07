Le ultime in casa Juventus a poche ore dal big match della domenica tra i bianconeri ed il Napoli allo stadio Maradona.

Mancano poche ore ad una delle gare più sentite del campionato di Serie A. Ovvero il duello tra Napoli e Juventus, due squadre storicamente rivali e che, a livello di tifoserie, non si amano troppo. Il tutto risale ai duelli degli anni ’80 ed è stato traslato fino al calcio di oggi, senza perdere un grammo di tensione e spirito battagliero.

Negli ultimi anni il Napoli è riuscito a superare, almeno a livello di vittorie e risultati generali, la Juventus, come indicano i due Scudetti conquistati nel 2023 e nel 2025, mentre nello stesso periodo storico i bianconeri si sono dovuti accontentare solo di una Coppa Italia. Il big match di questa sera allo stadio Maradona è l’appuntamento perfetto per capire se la Juve sarà in grado di tornare ad alti livelli, oppure se continuerà il dominio dei partenopei.

Tanta curiosità su come scenderanno in campo le due formazioni, che qualcosa in comune ce l’hanno: ovvero l’elevato numero di indisponibili per la gara in questione. Antonio Conte deve fare a meno di tante defezioni a centrocampo, mentre Luciano Spalletti da quando è arrivato è alle prese con vari stop a rotazione.

Juventus, scelta a sorpresa di Spalletti: a Napoli resta fuori Kephren Thuram

Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport sulle due formazioni titolari, la Juventus potrebbe sorprendere tutti con una scelta impensabile a centrocampo. Spalletti è pronto a lasciare fuori dal 1′ minuto un intoccabile come Kephren Thuram. Il mediano francese non sta vivendo un momento brillantissimo e sarebbe direzionato verso la panchina.

Scelta tecnica dunque dell’allenatore juventino, che dovrebbe preferirgli dall’inizio Fabio Miretti, il tuttofare del centrocampo bianconero. Il classe 2003, dopo aver recuperato dagli infortuni, ha mostrato di poter essere molto utile al gioco della Juve, soprattutto dopo le prestazioni positive contro Bodo/Glimt e Cagliari.

Tra l’altro Miretti avrebbe potuto giocare la sfida di questa sera a maglie invertite. Il numero 21 bianconero era stato cercato dal Napoli in estate, come possibile rinforzo di centrocampo, ma la trattativa non ha preso la piega giusta. Oggi avrebbe fatto molto comodo a Conte visti i forfait in mediana dei vari Anguissa, De Bruyne e Gilmour.

Per il resto, Spalletti proporrà un 3-4-2-1 senza gli infortunati Gatti e Vlahovic. L’attacco sarà composto da Conceiçao e Yildiz alle spalle di David, mentre Koopmeiners tornerà in difesa, lasciando a Miretti e Locatelli il compito di impostare.