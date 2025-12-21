Tegola in casa Juventus il giorno dopo il prezioso successo contro la Roma: ecco il comunicato ufficiale diramato poco fa.

Seconda vittoria di fila in campionato dopo quella contro il Bologna e distacco dalla Roma (quarta) ridotto a una sola lunghezza. La Juve vince una gara importantissima e rilancia le proprie ambizioni in ottica Champions League: la mano di Luciano Spalletti sta cominciando a dare i suoi frutti e adesso tutto il popolo di fede bianconera sogna in grande.

La Roma, invece, perde l’ennesimo scontro diretto contro le prime della classe e questo è un elemento che sicuramente farà riflettere tecnico e società. Juve-Roma che ha lasciato il segno anche a livello di infermeria, con alcuni calciatori coinvolti in infortuni di diversa entità.

Tegola Juve, comunicato ufficiale in questi minuti

Ecco, infatti, il comunicato ufficiale apparso in questi minuti sul sito della Juve: “Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero. Anche Francisco Conceição e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente“.

Davvero tanta sfortuna, dunque, per Rugani che era appena rientrato dall’ennesimo stop dell’ultimo periodo. Il centrale bianconero, che proprio negli ultimi minuti del match contro la Roma si è reso protagonista di un errore non sfruttato da Ferguson, tornerà dunque a disposizione soltanto nel 2026.

.