Scatta l’allarme per la nuova frode cibernetica legata all’App di messaggistica più diffusa al mondo: attenzione massima

Se ne sentono di tutti i colori. Senza necessariamente gettare la popolazione (tanto quella più giovane quanto quella composta da persone adulte) nel panico, quello che stiamo attraversando è un periodo indubbiamente difficile dal punto di vista della difesa dei propri dati personali. Tanto quelli rappresentati dai beni materiali, quanto quelli a cui è possibile accedere attraverso i propri profili social, tratto distintivo dell’era moderna per chiunque.

Tralasciando in questa sede le truffe di stampo bancario – quelle in cui viene richiesto di autorizzare un piccolo addebito magari per sottoscrivere un servizio precedentemente già consultato dall’utente – la nuova frontiera del furto di dati di esclusiva proprietà del cittadino corre oggi su WhatsApp. L’App di messaggistica che tutti, volenti o nolenti, utilizziamo tanto per scrivere ai nostri contatti personali, quanto per condividere importanti informazioni di gruppo.

Utile, anzi talvolta necessario, anche in questioni strettamente lavorative, WhatsApp ci accompagna durante tutto il corso delle nostre giornate. I tuffatori cibernetici lo sanno bene, e forse proprio per questo hanno approntato un nuovo inganno di cui sono rimasti vittime già diverse persone.

La nuova truffa corre su WhatsApp: non fate questo

Tutto inizia da un semplice messaggio che sembra effettivamente provenire da un conoscente, dato che arriva da un numero salvato in rubrica. Il testo segue di solito questo modello: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?“. Nello stesso istante arriva un altro messaggio, ma via SMS, che contiene un codice a sei cifre.

Nel momento in cui eventualmente la vittima invii quel codice al truffatore – che si nasconde dietro il finto contatto – quest’ultimo prende il controllo del profilo WhatsApp, senza che il legittimo proprietario possa più accedervi. Né da telefono, né da PC e nemmeno con l’interfaccia WhatsApp Web.

Il cybercriminale inoltre può visualizzare tutti dati presenti sul profilo acquisito, compresi messaggi e foto, e usare il suo nome per continuare la catena di nuove truffe.

Come evitare tutto questo? Basta non rispondere a messaggi che chiedono codici o PIN. Può essere inoltre molto utile, sostengono gli esperti o addirittura chi purtroppo è stato già vittima di questo raggiro, attivare su WhatsApp le notifiche di sicurezza o la verifica a due passaggi del proprio profilo.