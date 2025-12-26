Aggiornamenti importanti per quel che riguarda la classifica Atp: c’è la data del sorpasso di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.

Australian Open, Wimbledon come tornei del Grande Slam e Atp Finals: sono i tre successi più importanti di Jannik Sinner, che ha chiuso alla grandissima il 2025 nonostante la sospensione di 3 mesi per il caso Clostebol.

Uno stop di 90 giorni che, alla fine, si è rivelato decisivo per il ranking Atp di fine anno, che ha visto primeggiare Carlos Alcaraz proprio davanti al campione di San Candido. Un secondo posto che, in ogni caso, fa ben sperare in visto del 2026, quando ripartirà la caccia al primo posto della classifica mondiale.

Sinner-Alcaraz, la data del sorpasso nel ranking Atp

Sinner, che si sta concedendo qualche giorno di relax in famiglia prima della ripartenza, già pregusta il sorpasso ai danni dell’amico-rivale spagnolo. Sinner ha disputato meno tornei di Alcaraz nell’anno appena concluso e, dunque, questo è un grande vantaggio che gli consentirà di detrarre meno punti.

Dopo l’appuntamento del prossimo 18 gennaio con gli Australian Open dove difende il titolo, Sinner potrà lanciarsi nella caccia al primo posto: per quasi 4 mesi accumulerà punti e non avrà punti da scartare, a differenza di Alcaraz che invece si vedrà costretto a dover difendere un tesoro di 2340 punti.

Attenzione, dunque, alla primavera che potrebbe essere la stagione del nuovo sorpasso in classifica: i tifosi di Sinner se lo augurano, mentre Alcaraz sarà chiamato a un vero e proprio capolavoro per difendere il primato nella classifica mondiale.