Bomba a orologeria in casa Ferrari: cambia il futuro di Charles Leclerc come annunciato proprio in queste ultimissime ore.

Zero vittorie, sette podi e quinto posto nella classifica Mondiale di Formula 1 con 242 punti totali. Quella appena conclusa è stata una stagione particolarmente deludente per Charles Leclerc, incapace di riportare la Ferrari ai livelli che contano davvero.

Colpa di una monoposto poco veloce e lontana dalle prestazioni di McLaren, Red Bull e Mercedes. Colpa di un rapporto non più idilliaco con il box della Rossa. Colpa di qualcosa che sta cambiando e che sembra possa stravolgere alla fine il futuro del pilota monegasco.

Leclerc, è addio: arriva un importantissimo annuncio

Ecco quanto dichiarato proprio in queste ore dal reporter Ted Kravitz nel corso del podcast ‘F1 Show’: “La situazione relativa a Charles Leclerc è di priorità assoluta. È arrivato il momento di dare al pilota della Ferrari una macchina in grado di lottare per il campionato e, potenzialmente, Leclerc potrebbe guardare altrove”.

Kravitz, poi, fa tremare i tifosi della scuderia di Maranello con un annuncio pazzesco: “Qualora ci fosse una rottura con il team, Leclerc lascerà la Ferrari prima di Lewis Hamilton. Quale sarà la sua prossima squadra? Forse l’Aston Martin, metterei Leclerc lì”.

Rivelazione bomba che conferma quello che si dice nel paddock ormai da tempo: Leclerc non ne può più di una monoposta poco competitiva e si starebbe guardando realmente intorno, con l’obiettivo di guidare presto una macchina di primissima fascia. Una macchina come l’Aston Martin, con buona pace della Ferrari che si prepara all’addio dei monegasco.