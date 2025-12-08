Lewis Hamilton si è espresso dopo l’ultimo Gran Premio stagionale di Formula 1, parlando anche del suo prossimo futuro.

La stagione 2025 di Formula 1 è ufficialmente in archivio. Ieri è andato in scena l’ultimo emozionante gran premio, sulla pista di Abu Dhabi, che ha visto Lando Norris diventare nuovo campione del mondo di categoria, nonostante la rimonta straordinaria effettuata e quasi completata da Max Verstappen.

A Yas Marina l’olandese ha trionfato per l’ennesima volta, ma in virtù del terzo posto conquistato in gara da Norris, il titolo mondiale è finito nelle mani del pilota McLaren, scuderia che invece si è confermata come leader nel mondiale costruttori. Insomma, un epilogo davvero sensazionale per gli amanti dei motori.

Chi sicuramente vorrà dimenticare il prima possibile il 2025 è la Ferrari, la scuderia italiana che non ha rispettato le promesse e le ambizioni di inizio anno. In particolare Lewis Hamilton, al suo primo anno da ferrarista, ha sofferto non poco i cambiamenti e le strategie non propositive, chiudendo al sesto posto della classifica piloti e senza neanche un podio stagionale.

Hamilton allontana ancora il ritiro dalla F1: “Chi lo dice non è al mio livello”

Stanno facendo discutere in queste ore le dichiarazioni di Lewis Hamilton, arrivate proprio al termine della gara di Yas Marina. Il pilota britannico ha solo intenzione di staccare la spina e di rendersi irreperibile durante la sosta invernale, anche se non si prevedono grandi stravolgimenti in vista del 2026.

“Non c’è molto da dire su questa stagione, ora andiamo avanti. Sto pensando solo alla sosta, ho bisogno di staccare la spina. Non porterò neanche il telefono, lo getterò nel cestino, non vedo l’ora. A tutti coloro che stanno discutendo del mio ritiro non voglio dire nulla. Nessuno di loro ha fatto quello che ho fatto io. Quindi non sono nemmeno al mio livello“.

Particolarmente schietto e un pizzico polemico Hamilton, che se la prende soprattutto con chi nelle ultime settimane (come l’ex compagno Nico Rosberg) ha suggerito al 40enne di Stevenage di dire addio alle corse, soprattutto dopo un’annata così a ribasso.

“La cosa che mi accende di più è l’amore per quello che faccio, l’amore per le corse. Ho un sostegno incredibile dalle persone che mi circondano, dai miei fan. E’ il fatto di tenere sempre d’occhio il sogno. Ho ancora un sogno che custodisco nel mio cuore ed è per quello che lavoro”. Queste dichiarazioni di Hamilton confermano la volontà dell’inglese di andare avanti, sperando in un 2026 ben più positivo a livello agonistico.