Un lutto improvviso scuote il mondo dello sport: tifosi in lacrime per la scomparsa di un grande volto.

Mondo dello sport in lutto per la scomparsa improvvisa di Sivert Bakken, biatleta norvegese di appena 27 anni. Una tragedia assurda, che ha colto tutti di sorpresa e lasciato i tifosi senza parole.

A comunicarlo è la stessa federazione norvegese attraverso questo comunicato ufficiale: “La Federazione Norvegese di Biathlon ha ricevuto oggi la conferma dalle autorità italiane che il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken (27) di Lillehammer è stato trovato morto nella sua camera d’albergo a Lavazè, in Italia. La causa del decesso è attualmente sconosciuta“.

Sivert Bakken, addio a un grande volto della Nazionale norvegese

Bakker, che è stato sicuramente uno dei volti più apprezzati della Nazionale norvegese di biathlon, si era già visto costretto a fermarsi qualche anno fa a causa di una pericardite. Poi il rientro in Nazionale, prima della tragedia che ha scosso davvero tutti in queste ore.

Davvero toccanti le parole di Emilie Nordskar, Segretaria Generale della Federazione, che ha espresso tutto il proprio dolore per quanto appreso: “I nostri pensieri sono innanzitutto rivolti alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini, sia in Norvegia che all’estero. Stiamo collaborando con le autorità italiane presenti sul posto“.

Sivert Guttorm Bakken, tra le altre cose, aveva vinto anche nel corso dei Mondiali juniores di Otepää 2018 la medaglia d’argento nella staffetta e a quelli di Osrblie 2019 la medaglia di bronzo nella sprint e nell’inseguimento.