Pessime notizie in casa Juve: l’annuncio su Kenan Yildiz è un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Attesa sempre più spasmodica in vista di Juve-Roma, big match della 16esima giornata di Serie A in programma sabato sera alle ore 20:45. Si tratta di un vero e proprio spareggio Champions, visto che al momento i giallorossi sono quarti in classifica e precedono di 4 punti proprio i bianconeri allenati dall’ex Luciano Spalletti.

Juve-Roma sfugge a qualsiasi tipo di pronostico: la Juve vuole sfruttare il fattore campo e vincere un’altra gara di cartello dopo quella contro il Bologna, ma la banda di Gian Piero Gasperini ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare con chiunque.

Annuncio su Yildiz: fulmine a ciel sereno in casa Juve

A vivacizzare ancora di più la vigilia del match ci pensa uno che a Roma ha lasciato ottimi ricordi in campo. Parliamo di Antonio Cassano, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dal palco di ‘Viva El Tour’ a Torino: “Yildiz è un giocatore normale. Non può essere di certo lui il faro della Juventus“.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa Juve a poche ore dalla gara contro il club capitolino: la dirigenza di corso Galileo Ferraris punta tutto sul numero 10 originario di Ratisbona ed è al lavoro per prolungargli il contratto (scade attualmente nel 2029) e per farlo diventare il perno su cui costruire gran parte del futuro.

Al pari di Spalletti, che non perde occasione per coccolare Yildiz e per esaltarne il talento e la capacità di incidere in ogni match grazie a una qualità fuori dal comune. Proprio per questo motivo, le dichiarazioni di Cassano sono destinate a far discutere e nei prossimi giorni ne sentiremo sicuramente parlare ancora.