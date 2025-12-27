Novità importantissime per quel che riguarda Bremer dopo l’infortunio al menisco: ecco le ultimissime in casa Juventus.

Ci siamo. Tra poche ore la Juventus farà visita al Pisa nell’anticipo serale della 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è in grande forma e vuole vincere ancora dopo i 3 punti ottenuti contro Bologna e Roma: l’occasione di recuperare posizione in classifica è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

I nerazzurri, invece, devono assolutamente sfruttare il fattore campo per migliorare unna classifica sempre più deficitaria. Anche la posizione del tecnico Gilardino è a rischio e non sono esclusi ribaltamenti in panchina in caso di sconfitta proprio contro la Juventus.

Pisa-Juve, la decisione su Bremer

Juve in campo con l’ormai consueto 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio agiranno Kalulu, Bremer e Koopmeiners: il centrale brasiliano ha giocato 60 minuti contro la Roma dopo l’intervento al menisco e anche questa sera potrebbe essere sostituito da Kelly a inizio ripresa. Spalletti starebbe pensando a una staffetta tra i due.

A centrocampo dovrebbero esserci Cambiaso, Thuram, Locatelli e Kostic da destra verso sinistra, mentre McKennie sembra in pole per sostituire l’infortunato Conceicao. Poi Yildiz e uno tra David e Openda, con il canadese leggermente favorito. Ecco le probabili formazioni di Pisa-Juventus:

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti