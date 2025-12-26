Roma letteralmente scatenata sul mercato: ecco chi potrebbe fare le valigie nella sessione invernale di gennaio.

Zirkzee, Raspadori e non solo. La Roma è particolarmente attiva in queste ore sul mercato e ha come obiettivo quello di regalare a Gasperini una super rosa in vista della seconda parte di stagione. La priorità è quella di sistemare l’attacco e il doppio arrivo del centravanti del Manchester United e dell’Atletico Madrid appare sempre più imminente.

Ferguson anche contro la Juve ha deluso, mentre le condizioni fisiche di Dybala non convincono: c’è, dunque, la necessità di intervenire immediatamente sul mercato, per colmare una lacuna sempre più preoccupante.

Roma attiva anche in uscita: chi va via a gennaio

La dirigenza giallorossa, però, lavora anche alle uscite e sul piede di partenza c’è un elemento della rosa che ha fin qui deluso le aspettative. Parliamo di Kostas Tsimikas, laterale greco classe ’96, arrivato in estate dal Liverpool con la formula del prestito.

Gasperini non è assolutamente soddisfatto dell’apporto del calciatore e ha addirittura spostato Wesley in quel ruolo, preferendo proprio il 22enne brasiliano al greco. L’ex allenatore dell’Atalanta non si opporrebbe assolutamente all’addio di Tsimikas e l’ipotesi più probabile al momento è l’interruzione del prestito con il club di Premier League.

Con l’eventuale partenza di Tsimikas, la Roma sarebbe costretta a intervenire nuovamente sull’out mancino dove la coperta sarebbe davvero corta: sono, dunque, ore concitate in casa Roma a pochi giorni dall’inizio ufficiale della finestra invernale di calciomercato.