Si torna finalmente a parlare di Gleison Bremer, il leader della difesa juventina che potrebbe tornare in campo nel giro di pochissimo tempo.

La Juventus nel mercoledì di Champions League è tornata a sorridere. Non una grande prestazione contro il Pafos, outsider cipriota della fase a girone unico, ma le reti segnate nella ripresa da McKennie e David hanno regalato una gioia a Luciano Spalletti, ancora alla ricerca dei giusti equilibri per far rendere al meglio la sua nuova squadra.

Uno dei problemi maggiori per il tecnico toscano riguarda la difesa. Troppi i gol subiti ultimamente, anche durante la gestione di Igor Tudor. Uno dei motivi della poca solidità difensiva della Juve è senza dubbio l’assenza di un leader forte e carismatico, un calciatore che dovrebbe guidare la linea e dare fiducia anche ai compagni.

Questo tipo di giocatore in realtà fa già parte della rosa della Juventus. Il problema è che ha saltato un numero enorme di partite ufficiali, per colpa di vari infortuni e di un paio di interventi al ginocchio che lo hanno messo k.o. per mesi. Parliamo di Gleison Bremer, il forte centrale brasiliano che si è operato al menisco qualche settimana addietro.

Sorpresa Bremer, già in campo contro il Bologna? Spalletti può sorridere

Bremer in questa stagione ha già saltato 14 gare ufficiali tra campionato e coppe. Il motivo, come detto, è stato l’intervento di pulizia del menisco, necessario per via delle scorie e delle calcificazioni residue post-operazione subita lo scorso anno a novembre. Ma contro il Pafos il difensore ex Torino si è rivisto quanto meno nella lista convocati.

Ma quando tornerà in campo Bremer? Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il numero 3 della Juve sarebbe già pronto a scendere sul terreno di gioco domenica contro il Bologna, nella delicata sfida d’alta classifica del Dall’Ara. Appare certo che Bremer comparirà nuovamente tra i convocati di Spalletti, ma le chance di vederlo giocare sono molte.

Difficile forse ipotizzare un impiego di Bremer dal 1′ minuto al centro della difesa juventina, ma è molto probabile che possa giocare uno spezzone, qualora l’andamento del match di Bologna lo consentisse. Tutta una strategia preparatoria in vista del rientro vero e proprio, già programmato per il 20 dicembre nell’altro big match Juventus-Roma.

Spalletti può dunque sorridere e cominciare a ripensare alla linea difensiva bianconera con la presenza di un leader assoluto come Bremer. Da capire ora chi gli lascerà spazio: l’esperimento di Koopmeiners schierato tra i tre centrali potrebbe essere giunto al capolinea.